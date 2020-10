Nicht nur die Zahl der Streaming-Nutzer steigt stark an, auch die der Anbieter - was das Ganze zunehmend unübersichtlich werden lässt. Hierin wittert man nun bei Funke, das zahlreiche klassische TV-Programmzeitschriften verlegt, eine passende Gelegenheit für eine Art Wegweiser in der Streaming-Welt. Am 14. Oktober erscheint das etwas einfallslos "Streaming" betitelte Heft erstmals, vier Mal im Jahr soll es dann eine aktuelle Ausgabe geben. Das 134 Seiten dicke Heft, das in einer Druckauflage von 50.000 Exemplaren erscheint, ist für 3,90 Euro zu haben.

Jochen Beckmann, Geschäftsführer der Funke-Zeitschriften: "Mit 'Streaming' übernehmen wir die Rolle des guten Freundes, der die neue Serie oder den unverzichtbaren Film empfiehlt und machen das individuelle Entertainmenterlebnis im On-Demand-Zeitalter noch besser." Chefredakteur Christian Hellmann sieht das Magazin als den "kompetenten Ratgeber, der schneller zum besten Programm führt. Dafür werde man die Highlights aus den Rubriken Serie, Film und Doku "optisch opulent und mit klarer redaktioneller Bewertung" vorstellen.

Im ersten Heft geht's beispeilsweise ausführlich um "The Crown" und das Serienfinale von "Modern Family", es gibt eine Making-of-Reportage zur "Mandalorian"-Serie von Disney+ und einen Hintergrundreport über den Boom der True-Crime-Dokus. Für Übersicht sollen Serien-, Film- und Doku-Planer zum Ankreuzen sorgen. "Und zwei Megaplaner geben einen Schnellüberblick über die wichtigsten 152 Serien und über 1000 Filme, die aktuell in den Flatrate-Angeboten aller Anbieter verfügbar sind", so Chefredakteur Hellmann. Zusätzlich gibt es einen Streaming-Planer zum Ausklappen, der nach Anbietern sortiert ist.