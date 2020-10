Arm an Ereignissen ist das Jahr 2020 bislang nun wahrlich nicht gewesen, vor allem das Coronavirus und seine Auswirkungen beherrschten seit dem Frühjahr die Schlagzeilen. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb es das ZDF mit einem ersten Jahresrückblick besonders eilig hat. Wie der Sender nun nämlich angekündigt hat, wird man bereits am Mittwoch, den 25. November, um 20:15 Uhr die Sendung "Markus Lanz - Das Jahr 2020" ausstrahlen.

Bei der zweistündigen Sendung handelt es sich um eine Spezial-Ausgabe der Talkshow "Markus Lanz". Der Moderator will darin mit Gästen, die rund um die COVID-19-Pandemie besondere Situationen meistern mussten, auf das Jahr zurückblicken. In dem Rückblick steht Corona also an erster Stelle. Angekündigt sind Gespräche mit Politikern, Virologen und Prominenten. Wer genau zu Lanz ins Studio kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Den klassischen Jahresrückblick des ZDF, "Menschen 2020", wird es dann wohl im Dezember zu sehen geben - dazu hat das ZDF bislang aber noch keine Informationen veröffentlicht. In den letzten Jahren ist auch dieser Rückblick von Markus Lanz moderiert worden, lief aber seit 2016 am späten Abend gegen 22:15 Uhr.

Dass das ZDF nun "Markus Lanz" mit einem Special in der Primetime befördert, überrascht angesichts der Stärke des Formats eigentlich kaum. Mit in diesem Jahr durchschnittlich 1,68 Millionen Zuschauern (ohne zeitversetzte Nutzung) und 14,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum läuft es richtig gut für das Format. Während der Hochphase des Coronavirus im Frühjahr sahen zeitweise durchschnittlich mehr als zwei Millionen Menschen zu. Die Sendung war damit einer der großen Profiteure der Krise.