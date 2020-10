Freundinnen und Freunde der etwas härteren Klänge kommen künftig bei den Rocket Beans auf ihre Kosten: Mit "Metalgelöt - Are you talking to me?" startet der Hamburger Sender eine Talkshow von und für die Metal-Szene. In Kooperation mit den Partnern Nuclear Blast Records und dem Hardware-Hersteller Razer werden zunächst vier Ausgaben produziert und im monatlichen Turnus ausgestrahlt. Die Premiere ist am kommenden Freitag, 16. Oktober um 22:30 Uhr zu sehen und im Anschluss auf Abruf bei YouTube verfügbar.

"Gaming und Metal sind so eng verbunden, dass ich mich ehrlich gesagt frage, warum es so lange gedauert hat, eine Metal-Sendung auf RBTV zu starten", sagt RBTV-Host Colin Gäbel, der die Sendung moderiert und selbst Metal-Fan ist. "Metal hatte viel zu lange keine Heimat im TV und das wollen wir ändern." Gesprochen werden soll bei "Metalgelöt" über alle Themen, die Metallern am Herzen liegen. "Dabei kann es sowohl um die Musik selbst gehen, als auch um Themen, die deutlich globaler sind", so Gäbel. "In der ersten Folge beleuchten wir z. B. die Frage, wie sich die Szene durch die coronabedingt nicht mehr stattfindenden Live-Events verändern wird oder sich bereits verändert hat."

Gäste der ersten Sendung sind Maik Weichert, Gitarrist von Heaven Shall Burn, der Youtuber Alexander Prinz alias „Der dunkle Parabelritter“ und Merle Doering, Geschäftsführerin der Booking-Agentur Black Harbour Entertainment und Managerin der isländischen Viking-Metal-Band Skálmöld.