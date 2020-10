am 14.10.2020 - 10:57 Uhr

Das ZDF treibt die Produktion neuer Samstagskrimis voran: Nachdem der Sender erst vor wenigen Tagen mit "Theresa Wolff" einen neuen "Thüringenkrimi" angekündigt hat (DWDL.de berichtete), entsteht derzeit in Freiburg der Pilotfilm für eine weitere Samstagskrimi-Reihe. Ihr Titel: "Breisgau". Neben Katharina Nesytowa als Kriminalhauptkommissarin Tanja Wilken spielen im Ensemble unter anderem Joscha Kiefer, Johanna Gastdorf, Vita Tepel, Daniel Friedl, Julia Jenkins, Valentin Erb und Rüdiger Klink.

Und darum geht's: Die Rostocker Ermittlerin Tanja Wilken (Katharina Nesytowa) lässt sich in die Freiburger Mordkommission versetzen, um Abstand zu ihrem kriminellen Vater zu gewinnen. Aber Tanja kommt vom Regen in die Traufe, denn gleich ihr erster Fall bringt sie in ein moralisches Dilemma: der Tod einer Reporterin, die über Korruption im Polizeimilieu recherchierte.

Im Fadenkreuz der Journalistin stand ausgerechnet Tanjas neuer Ermittlungspartner, Kriminalhauptkommissar Dennis Danzeisen (Joscha Kiefer). Er stammt aus einer weitverzweigten Freiburger Polizistenfamilie: Das Revier wird von Dennis' Tante (Johanna Gastdorf) geleitet, ein Cousin und eine Cousine sind Polizeihauptkommissare, weitere Danzeisens arbeiten in der Rechtsmedizin und in der Kriminaltechnik. Schon bald schwant Tanja, dass ihre süddeutschen, verschwägerten Kolleginnen und Kollegen nicht hundertprozentig gesetzestreu sind - aber leider auch sehr sympathisch.

"Breisgau" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Hager Moss Film (Produzentin: Kirsten Hager). Regie führt Thomas Jauch, das Drehbuch stammt von Andreas Heckmann und Michael Vershinin. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Anfang November in Freiburg, München und Umgebung. Wann der Krimi ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.