Das Nilpferd, das Alien, die Biene, der Frosch und das Skelett hat ProSieben schon präsentiert - doch noch sind nicht alle Masken bekannt, die in der schon nächste Woche startenden dritten Staffel von "The Masked Singer" dabei sein werden. Für deren Vorstellung hat sich ProSieben nun etwas Besonderes ausgedacht: Von Donnerstag an wird es täglich um 20:14 Uhr eine exklusive Trailer-Premiere im Programm zu sehen geben.

Ab der kommenden Woche sind dann die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie das Rateteam gefragt, die Promis unter den Masken zu enttarnen. In der dritten Staffel werden neben einem wöchentlich wechselnden Gast erstmals "Hase" Sonja Zietlow, "Heavy-Metal-Engel" Bülent Ceylan zu sehen sein. Matthias Opdenhövel übernimmt wie gehabt die Moderation der von Endemol Shiny Germany produzierten Sendung.

Ausgestrahlt wird "The Masked Singer" erneut dienstags um 20:15 Uhr - mit einer Ausnahme: Das Halbfinale geht bereits am 16. November auf Sendung, das Live-Finale in der darauffolgenden Woche jedoch wieder am Dienstagabend.