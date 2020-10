"Der 11.11. soll ein ganz normaler Werktag sein" - so sieht es die Beschlusslage der Stadt Köln mit Blick auf den Tag vor, an dem normalerweise ausgelassen der Beginn der neuen Karnevalssession gefeiert wird. "Wer Köln und den Karneval liebt, verzichtet in diesem Jahr aufs Feiern – in der Kneipe, auf der Straße und zu Hause", lautet die Botschaft, die man unters Volk bringen will. Wer am 11.11. das WDR Fernsehen einschaltet, wird aber trotzdem ein Karnevalsprogramm zu sehen bekommen. So ist ab 8:50 Uhr morgens bereits die Aufzeichnung eines Brings-Konzert aus dem Auto-Kino in Köln-Porz im Programm.

Danach soll dann vor- und nachmittags ebenfalls ein mehrstündiges Karnevalsprogramm zu sehen sein - wie das allerdings genau aussehen soll, ist noch unklar. Auf Anfrage heißt es, dass die Planungen hier derzeit noch laufen. Schon fest steht aber, dass es am späteren Abend wieder eine Show mit kölscher Musik geben wird, nur diesmal nicht unter dem Titel "Sing mit Köln", sondern als "Köln singt Zohus".

Darin will man den bekanntesten Bands aus dem Kölner Karneval eine Bühne bieten, die in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd stehen wird und ohne Publikum vor Ort auskommen muss. Bands wie Bläck Fööss, Brings, Kasalla, Beer Bitches, Höhner, Paveier, Räuber und Cat Ballou sollen ihre berühmte Hits ebenso wie neue Songs zum Besten geben. Damit alle auch "Zohus" mitsingen können, gibt es die Texte der neuen Karnevalshits der Session 2020/21 wieder auf einer großen LED-Wand im Studio.

Präsentiert wird die zweistündige Show in diesem Jahr von Sabine Heinrich: "Ich freue mich, mit den besten kölschen Bands in diese besondere Session zu starten. Dieses Jahr feiern wir einfach Zuhause. Natürlich jeder nur für sich, aber trotzdem alle zusammen. Wenn dann 'En unserem Veedel' erklingt, ist es ein bisschen wie sonst auch: ein Tränchen im Augenwinkel und ein Lächeln auf den Lippen. Ich bin mir sicher, das wird uns gut tun."