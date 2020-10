Ende August nahm ProSieben die "o2 Music Hall" vorzeitig aus dem Programm. Der Sender reagierte damit auf die schlechten Quoten, die das Format am späten Dienstagabend verzeichnete. Doch jetzt holt der Sender den Musik-Talk mit Moderatorin Alexandra Maurer noch einmal zurück: Vier weitere Folgen sind ab dem 5. November zu sehen.

Fortan öffnet die "o2 Music Hall" jedoch erst donnerstags gegen 23:55 Uhr ihre Pforten - immerhin läuft das Format dann in einem passenderen Umfeld mit "The Voice of Germany" und dem daran angedockten "red" als Vorlauf. Zum Auftakt der neuen Folgen geht es um Matthias Schweighöfer, der über seine Karriere spricht und in Ausschnitten der sogenannten "o2 Priority Concerts" zu sehen ist.

Bleibt abzuwarten, ob die Sendung noch ihr Publikum findet. Zum Auftakt sahen im August nur 340.000 Zuschauer zu - und das war sogar schon das Höchste der Gefühle. Die vorerst letzte Folge versagte mit lediglich 170.000 Zuschauern und einem dürftigen Marktanteil von 2,3 Prozent in der Zielgruppe.