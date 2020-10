Sat.1 hat die Ausstrahlung von neuen "Das große Backen"-Folgen in Aussicht gestellt. Die neuen Ausgaben der Backshow sind ab dem 1. November wie gehabt immer sonntags ab 17:30 Uhr zu sehen. Für das Format ist es ein ziemlicher Spätstart: In den vergangenen Jahren kehrte die Sendung von Enie van de Meiklokjes immer schon im September zurück auf die Bildschirme - aber 2020 ist ja bekanntlich ohnehin vieles anders. Derzeit zeigt Sat.1 auf dem Sendeplatz am Sonntagvorabend noch "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich".

Von "Das große Backen" hat Tower Productions wie schon in den Vorjahren acht Folgen produziert. Die Staffel endet damit also erst kurz vor Weihnachten. 2019 war die Backshow mit durchschnittlich 12,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe ein schöner Erfolg für Sat.1, auch in den Jahren davor erzielte das Format regelmäßig zweistellige Marktanteile. "In diesem Jahr werden unsere zehn Hobbybäcker backen, was unsere Nachbarn naschen. Wir machen eine süße Europareise und haben die beste Reisegruppe dafür zusammengestellt", sagt Moderatorin Enie van de Meiklokjes. Auf der Reise geht es nach Frankreich, England, in die Niederlande, Dänemark, Italien und nach Schweden. Beurteilt werden die Kreationen von Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Am 2. November meldet sich dann auch "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle" bei Sat.1 zurück. Statt wie im Frühjahr ab 18 Uhr, laufen die Folgen des Formats künftig aber immer schon um 17 Uhr. Auf diesem Sendeplatz ersetzt die Scripted Reality "Lenßen übernimmt", das am Freitag vorher endet. Im Frühjahr war "Richter und Sindera" mit durchschnittlich 5,9 Prozent Marktanteil kein Erfolg für Sat.1.