am 15.10.2020 - 13:47 Uhr

Sixx hat einen Ausstrahlungstermin für die erste Staffel von "Batwoman" gefunden: Die Serie ist ab dem 5. November jeweils donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere zu sehen, nachdem die Erstausstrahlung hierzulande bereits bei Amazon erfolgte. In den USA läuft "Batwoman" seit dem vergangenen Jahr - allerdings verließ Hauptdarstellerin Ruby Rose die dort bei The CW ausgestrahlte Superhelden-Saga nach nur einer Staffel.

Schon im Sommer fand der Sender mit Javicia Leslie jedoch einen Ersatz für Rose. Diese ist dann nicht nur Batwoman, sondern heißt in der Serie fortan Ryan Wilder und soll nichts mit der von Rose dargestellten Kate Kane zu tun haben. Außerdem ist sie eine Art Antiheldin: drogenabhängig und in einem Van lebend. Allerdings auch überqualifiziert, leidenschaftlich und kämpferisch.

Leslie selbst meinte dazu: "Ich bin sehr stolz darauf, die erste schwarze Schauspielerin zu sein, die im TV die legendäre Rolle der Batwoman spielt und als bisexuelle Frau fühle ich mich geehrt, an dieser revolutionären Sendung teilnehmen zu dürfen, die für die LGBTQ-Community solch ein Vorreiter war."

Darum geht es in der ersten Staffel: Kate Kane verliert ihre Mutter und ihre Zwillingsschwester Beth in jungen Jahren bei einem tragischen Autounfall. Einige Zeit später verlässt sie Gotham, um ihren eigenen Weg zu gehen. Die Stadt ist nach Batmans mysteriösem Verschwinden nicht mehr dieselbe. Kates Vater Jacob gründet deshalb das Unternehmen "Crows Security". Doch als sich erneut schreckliche Dinge in Gotham ereignen, ist Kates Zeit gekommen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und nach Hause zurückzukehren.