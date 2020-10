am 15.10.2020 - 14:37 Uhr

Eigentlich dient Vox Up seit dem Start vor knapp einem Jahr vorwiegend als Abspielstation für Wiederholungen. Im November macht der Sender jedoch eine Ausnahme und schickt mit "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" eine neue Serie an den Start. Dabei handelt es sich um die Free-TV-Premiere der Verfilmung des gleichnamigen Romans des Schweizer Schriftstellers Joël Dicker.

Und darum geht es: Im Jahr 1975 hat der noch unbekannte Schriftsteller Harry Quebert eine schicksalhafte Begegnung mit der 15-jährigen Nola Kellergan. Im Jahr 2008 wird in Queberts Garten die Leiche der jungen Frau gefunden, die dort seit über 30 Jahren liegt. Quebert, der inzwischen den Bestseller "Der Ursprung des Bösen" geschrieben hat, wird des Mordes beschuldigt. Sein Freund und Berufskollege Marcus Goldman beginnt, die Ereignisse von damals aufzurollen.

Erzählt wird die Geschichte im Rahmen einer zehnteiligen Miniserie, die hierzulande bereits seit dem vergangenen Jahr beim Streamingdienst TVNow zu sehen ist. Vox Up nimmt "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" ab dem 12. November donnerstags um 22:00 Uhr im Anschluss an zwei Wiederholungen von "Chicago Fire" ins Programm. Gezeigt werden jeweils zwei Folgen am Stück.

Die Hauptrolle des Harry Quebert spielt der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey. Gleichzeitig markiert die Produktion das Serien-Debüt des Oscar-Preisträgers Jean-Jacques Annaud, der als Regisseur agiert.