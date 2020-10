am 16.10.2020 - 12:13 Uhr

Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat angekündigt, ab sofort grundlegende Informationen zum Rundfunkbeitrag auch in mehreren Weltsprachen anbieten zu wollen. Man richte sei fremdsprachiges Angebot damit "noch stärker an den Bedürfnissen der ausländischen Beitragszahlenden aus", heißt es. Ab sofort sind die wesentlichen Informationen zum Rundfunkbeitrag demnach auch in Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch und Arabisch verfügbar.

Der neue sechssprachige Auftritt sei speziell für Personen konzipiert, "die sich grundlegend mit dem Thema Rundfunkbeitrag vertraut machen möchten". Darüber hinaus seien bestimmte Zielgruppen identifiziert worden, bei denen ein vertiefter Informationsbedarf bestehe. Für diese Gruppen will der Beitragsservice ausführliche Informationen in englischer Sprache zur Verfügung stellen, darunter für Studierende und Auszubildende, aber auch für Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen des Gemeinwohls.

Die Zielgruppe der Asylsuchenden und -berechtigten bildet nach Angaben des Beitragsservices einen weiteren Schwerpunkt des neuen Angebots auf Englisch. So werden etwa Regelungen für verschiedene Wohnsituationen sowie Befreiungsmöglichkeiten erklärt, beispielsweise bei Bezug von Asylbewerberleistungen. Das neue Online-Angebot löst verschiedene Flyer und Broschüren ab. Die Sprachen Griechisch, Türkisch, Tigrinja und Somali entfallen im Gegenzug, "da sie kaum mehr nachgefragt werden", wie es heißt.