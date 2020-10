Seit vielen Jahren gehört Alfred Draxler bereits zur Gäste-Riege im "Doppelpass" von Sport1. Ab sofort wird man den 67-Jährigen aber wohl noch etwas häufiger in der Fußball-Talkshow zu sehen bekommen. Sport1 hat den "Bild"-Chefkolumnisten jetzt nämlich als neuen Experten verpflichtet.

Draxler rückt damit in den Experten-Kreis um Marcel Reif, Mario Basler und Stefan Effenberg auf. Letzterer wird am kommenden Sonntag ebenso wie Alfred Draxler in der Sendung zu sehen sein. Zuletzt schien es, als bemühe sich der "Doppelpass" unter dem neuen Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk darum, auch mit ungewöhnlichen Gästen - etwa aus dem Podcast-Bereich - zu überraschen. Die Verpflichtung von Alfred Draxler will da nicht so recht ins Bild passen.

Neben den beiden Experten ist am kommenden Sonntag außerdem Jörg Schmadtke, Geschäftsführer Sport beim VfL Wolfsburg, als Gast im "Doppelpass" mit dabei. Weitere Gäste sind nach Angaben des Senders der Grünen-Politiker und VfB-Stuttgart-Anhänger Cem Özdemir und der Journalist Günter Klein vom "Münchner Merkur".

Getalkt wird bei Sport1 in der kommenden Woche außerdem wieder im "Fantalk", der ebenso wie der "Doppelpass" von Thomas Helmer präsentiert wird. Rund um die Champions League wird am Dienstag und Mittwoch ab 20:15 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund über die deutschen Vertreter der Königsklasse gesprochen. Mit "WNTT - We Need To Talk" hat Sport1 außerdem gerade einen neuen Call-in-Talk am Montagabend eingeführt.