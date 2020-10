am 17.10.2020 - 11:19 Uhr

51 Prozent der Unternehmensanteile des Multichannel-Netzwerks BroadbandTV, eines der größten seiner Art, kontrolliert die RTL Group nun schon seit rund sieben Jahren. Die restlichen 49 Prozent liegen bei Firmengründerin und CEO Shahrzad Rafati - und die will nun auch wieder die Kontrolle über die Mehrheit des Unternehmens. Wie diverse kanadische Medien berichten, plant BBTV, die Holding von BroadbandTV, einen Börsengang an der kanadischen Toronto Stock Exchange (TSX).

BBTV will durch den Börsengang rund 172 Millionen Dollar in die Kassen bekommen - und ein Großteil davon soll dann an die RTL Group zum Rückkauf des 51-prozentigen Aktienpakets fließen. Laut der Medienberichte sollen 159 Millionen Dollar des geplanten Erlöses für diesen Zweck genutzt werden.

Für die RTL Group wäre es ein gutes Geschäft: Beim Einstieg im Jahr 2013 investiere man rund 36 Millionen Dollar. Nun könnte man also über 100 Millionen Dollar mehr für die Anteile an BroadbandTV bekommen. Der Medienkonzern würde dann aber nicht mehr Teil des wachsenden Unternehmens sein. In der Vergangenheit war BroadbandTV stets ein wichtiger Umsatztreiber des Digitalbereichs der RTL Group. Ganz blank wäre man nach einem möglichen Verkauf der BroadbandTV-Anteile im Bereich der Multichannel Networks aber nicht, auch Divimove gehört ja bekanntlich zum Konzern.

Gegenüber den Kollegen von "New Business" hat sich die RTL Group zu den Plänen von BBTV und Shahrzad Rafati geäußert. Ein Sprecher erklärte: "Wir arbeiten konstruktiv mit den Minderheitsaktionären von BroadbandTV zusammen, um das beste strategische Ergebnis für das Unternehmen zu finden. Wie bei der Einreichung ihres vorläufigen Prospekts offengelegt wurde, sind die Minderheitsaktionäre derzeit dabei, über einen Börsengang Mittel für den Erwerb der Beteiligung der RTL Group an BroadbandTV aufzubringen."