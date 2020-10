RTLzwei hat den Start der zweiten "Wir sind jetzt"-Staffel angekündigt. Die neuen Folgen sind bereits ab dem 24. Oktober im Premium-Bereich bei TVNow zu sehen sein. Wann die Staffel im linearen TV zu sehen sein wird, ist derzeit noch unklar. RTLzwei wird am 24. Oktober noch einmal die gesamte erste Staffel zur besten Sendezeit wiederholen. Mit durchschnittlich 4,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war die Serie beim Sender im vergangenen Jahr kein Erfolg.

Die Hauptrolle spielt in Staffel zwei erneut Lisa-Marie Koroll. Ein Monat ist vergangen, seit Lauras (Lisa-Marie Koroll) große Liebe Oli tödlich verunglückt ist. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Zoe, Julia, Mira und Fee will sie die Ferien für einen Neuanfang nutzen. Ohne Eltern. Ohne Regeln. Ohne Konsequenzen. Auf einem Campingplatz weit weg von zu Hause schlagen sie ihre Zelte auf. Doch so sehr die fünf Freundinnen in der neuen Umgebung versuchen ihre Sorgen und Ängste hinter sich zu lassen, so bewusst wird ihnen, dass das leichter gesagt, als getan ist und am Ende kommt alles ganz anders, als sie denken.

Die zweite Staffel erhielt, wie auch schon der erste Durchlauf, eine New Media-Förderung durch das Medienboard Berlin-Brandenburg. Durch Audiodeskription und Gehörlosenuntertitelung bietet RTLzwei über die kostenfreie GRETA-App die Serie auch für sehbeeinträchtigte und hörgeschädigte Zuschauer an. Weitererzählt wird die Story der Serie erneut in verschiedenen Social-Media-Kanälen. So gibt es neben einen Instagram-Kanal auch eine Facebook-Seite sowie einen Youtube-Channel rund um die Serie.

Erst vor wenigen Tagen wurde die erste Staffel mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet (DWDL.de berichtete). Umgesetzt wird die Serie von Regisseur Christian Klandt und dem Produzenten Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work. Head-Autor ist Burkhardt Wunderlich. Die Arbeiten an einer dritten Staffel laufen bereits.