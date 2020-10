am 20.10.2020 - 11:26 Uhr

"Sie dürfen sich beschnuppern, die Stimme des unbekannten Gegenübers hören, ihn oder sie anfassen und schmecken. Nur sehen dürfen sich die Flirtpartner erst, wenn das Kribbeln im Bauch so groß geworden ist, dass sich beide die Ehe versprechen", so beschreibt Sat.1 die ungewöhnliche Show-Idee, die bereits seit dem Wochenende in München gedreht wird.

Und auch wenn sich die Kandidatinnen und Kandidaten sehr nahe kommen, verweist Sat.1 darauf, dass die Produktion "unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen" stattfindet. Einen Ausstrahlungstermin für das im wahrsten Sinne des Wortes sinnliche Kennenlernen steht noch nicht fest.

Am 4. November wird sich nun ohnehin erst mal "Hochzeit auf den ersten Blick" mit neuen Folgen zurückmelden. Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre befördert Sat.1 die Show nun sogar erstmals in die Primetime - und setzt zum Auftakt auf eine Live-Hochzeit zwischen zwei Fremden (DWDL.de berichtete). Die sechste Staffel verzeichnete im vergangenen Jahr im Schnitt mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.