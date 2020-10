Die neue HBO-Comedyserie "Betty" kommt noch in diesem Jahr zu Sky: Wue jetzt bekannt wurde, zeigt Sky Atlantic HD am 8. und 15. Dezember ab 20:15 Uhr jeweils drei Folgen am Stück. Ab dem Premierentag stehen darüber hinaus sämtliche Folgen der ersten Statffel zum Abruf bereit - auch Sky-Ticket-Kunden können "Betty" damit komplett streamen.

"Betty" basiert auf dem Indie-Film "Skate Kitchen" von Crystal Modelle, die auch für die Serienversion verantwortlich zeichnet, und erzählt von diversen Mädchen, die sich in einer Gruppe zusammenschließen, um sich gemeinsam gegen die überwiegend männlich orientierte Skaterwelt New Yorks behaupten wollen. "Betty" ist seit den 1980ern ein Ausdruck für Skaterinnen, aber auch für Mädchen, die im Skatepark sitzen und den Jungs zusehen.

In den Hauptrollen sind Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell, und Rachelle Vinberg zu sehen, die auch bereits im Film "Skate Kitchen" mitwirkten. Die Gewinnerin des Sundance Grand Jury Prize, Crystal Moselle ("The Wolfpack"), und Lesley Arfin ("Love"), die für ihre Arbeit an der ersten "Girls"-Staffel mit einem Preis der Writers Guild of America ausgezeichnet wurde, fungieren als ausführende Produzenten und Autoren der ersten Staffel. Moselle führte bei allen sechs Episoden auch die Regie.

Wer Gefallen an der Serie gefunden hat, kann sich übrigens auf Nachschub freuen: Eine zweite Staffel von "Betty" wurde vom US-Sender HBO bereits in Auftrag gegeben. Wann diese ausgestrahlt wird, steht aber noch nicht fest.