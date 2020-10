Weil es für Journalisten immer wichtiger wird, auch technologisch auf der Höhe der Zeit zu sein, hat man sich bei Axel Springer dazu entschlossen, die sogenannte "FreeTech – Axel Springer Academy of Journalism and Technology" ins Leben zu rufen. Darin soll die Ausbildung von Journalisten und Tech-Talenten verzahnt werden und unter einem Dach stattfinden. Dazu wird auch die Axel Springer Akademie in die neue Organisation integriert.

Die neue Academy kooperiert zudem mit der CODE University of Applied Sciences in Berlin. Während die CODE die akademische Ausbildung der Bachelor-Studiengänge "Software Engineering", "Interaction Design" und "Product Management" verantwortet, legt die FreeTech Academy ein begleitendes Stipendienprogramm auf. Dabei sollen die Studierenden von Anfang an mit den Nachwuchsjournalisten an gemeinsamen Projekten aus der Praxis arbeiten. Hinzu kommen für die Tech-Experten ein "intensives Training on-the-job" in verschiedenen Redaktionen und Unternehmen von Axel Springer sowie für beide Gruppen gemeinsame Veranstaltungsreihen. Die Ausbildung der ersten zwölf Tech-Stipendiaten an der FreeTech Academy ist bereits im September 2020 gestartet.

Darüber hinaus soll die FreeTech Academy auch Technologie-Themen in die Weiterbildungsprogramme von Springer bringen, um so die Kompetenzen der Mitarbeiter zu stärken. Außerdem soll die FreeTech Academy als Thinktank agieren und Forschungsprojekte an der Schnittstelle zwischen Technologie, Gesellschaft und Freiheit ermöglichen.

Spannend ist in Bezug auf die Gründung der neuen Einrichtung auch eine Personalie: Vorsitzende des Management Boards der FreeTech Academy wird ab September 2021 nämlich Niddal Salah-Eldin. Sie kehrt damit zum Konzern zurück, bis 2019 war sie bereits bei Springer beschäftigt, unter anderem als Head of Social Media sowie Director Digital Innovation für "Welt". Danach wechselte sie als stellvertretende Chefredakteurin und Produkt- und Innovationschefin zur dpa. Nun kehrt Salah-Eldin zurück und berichtet künftig direkt an Konzernlenker Mathias Döpfner.

Weitere Board-Mitglieder neben Salah-Eldin werden Ulrich Schmitz und Marc Thomas Spahl, die bis zum September 2021 als Gründungs-Duo die FreeTech Academy leiten. Teil des Teams der FreeTech Academy wird zudem Bente Zerrahn sein, die seit September 2020 in der neu geschaffenen Position als Innovation Catalyst für Axel Springer tätig ist.

"Brücke zwischen Journalismus, Technologie und Freiheit schlagen"

© Axel Springer Mathias Döpfner © Axel Springer Mathias Döpfner