am 20.10.2020 - 22:08 Uhr

Schon seit Jahren betreibt Brainpool die Comedy-Marke MySpass im Netz. Jetzt will die Produktionsfirma verstärkt in Originals investieren. Den Anfang macht ein neuer Podcast, der schon an diesem Mittwoch startet: Dieser hört auf den Namen "Inside Comedy" und wird vom Comedian Simon Stäblein präsentiert, der sich unter anderem als Host von "NightWash Live" einen Namen gemacht hat.

In dem Podcast soll sich Stäblein mit Comedians, YouTube-Stars, Autoren und Regisseuren jeweils 45 bis 60 Minuten lang über das deutsche Comedy-Business unterhalten. Brainpool Live Artis & Brand, das Unternehmen hinter MySpass, verspricht "einen noch nie dagewesenen exklusiven Blick hinter die Kulissen und in die Köpfe Deutschlands lustigster Comedy-Macher". Den Anfang macht der YouTuber und Schauspieler Freshtorge, in den kommenden Wochen folgen unter anderem Comedian Ingmar Stadelmann, Autor Ralf Husmann, "Titanic"-Chefredakteur Moritz Hürtgen und Stand-up-Comedian Phil Laude.

© Brainpool Kristian Costa-Zahn

Doch das soll erst der Anfang sein. Thomas Comba, stellvertretender Geschäftsführer von Brainpool Live Artist & Brand, betont, der Podcast sei der "Startpunkt für eine Serie an neuen MySpass-Originals". Auch weitere Audio-Projekte stehen demnach bereits in den Startlöchern. Geplant sind zudem neue Bewegtbildformate, wie Brainpool auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Details dazu nennt das Unternehmen bislang allerdings noch nicht.