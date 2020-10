Anfang des Jahres hat Netflix eine Weihnachts-Serie mit Luke Mockridge in der Hauptrolle angekündigt, nun gibt es einen Starttermin für "ÜberWeihnachten", das auf dem Roman "7 Kilo in 3 Tagen" von Christian Huber basiert. Ab dem 27. November steht die dreiteilige Staffel weltweit beim Streamingdienst zum Abruf bereit. Für Mockridge ist es das Debüt als Schauspieler in einer fiktionalen Serie.

Netflix selbst beschreibt die Serie als Mischung aus "romantischer Komödie, emotionaler Familien-Dramedy und Coming-of-Age". Erzählt wird die Geschichte von Basti (Luke Mockridge), der in der Großstadt überaus erfolglos an seiner Musiker-Karriere bastelt und nun über die Weihnachtsfeiertage wieder in seine alte Heimat, die schöne beschauliche Eifel, fährt. Die feierliche Stimmung ist allerdings schwer aufrecht zu erhalten - denn nichts ist wie erwartet: Die Freunde von damals (Eugen Bauder, Jonathan Kwesi Aikins) haben sich beruflich weiterentwickelt und sein Bruder (Lucas Reiber) ist jetzt mit seiner Ex (Cristina do Rego) zusammen. Als ob das nicht genug wäre, kommt auch noch ein tragisches Geheimnis rund um Mama Brigitte (Johanna Gastorf) und Papa Walter (Rudolf Kowalski) ans Licht. Zum Glück gibt es da ja noch Oma Hilde (Carmen-Maja Antoni), die ändert sich nicht. Und von irgendwo kommt dann eben doch noch ein Engel in Form einer alten Bekannten daher (Seyneb Saleh).

Mockridge ist in der Serie nicht nur als Schauspieler zu sehen, sondern war auch als Co-Produzent an der Produktion beteiligt. Hinter "ÜberWeihnachten" stehen Brainpool Pictures und eben auch Mockridges Produktionsfirma Lucky Pics. Die Drehbücher schrieben Dennis Eick, Tanja Bubbel und Tobi Baumann. Neben der Regie übernahm Baumann auch die Position des Showrunner und Produzenten.

Luke Mockridge sagt über seine erste Netflix-Serie: "Viele kennen dieses Gefühl, wenn wir an Weihnachten nach Hause und in den Schoß der Familie zurückkehren. Damit sind hohen Erwartungen an die Geborgenheit verbunden, die sich dann bitte sofort einzustellen hat. Alle Jahre wieder! Und dann geht doch alles schief… Über diese fast schon kollektive Erfahrung wollte ich schon lange eine Geschichte machen."

Showrunner und Produzent Tobi Baumann ergänzt: "Luke und wir Autoren haben unsere schönsten und schlimmsten Weihnachtsanekdoten zusammengeworfen. Gemeinsam haben wir auch unseren ganz eigenen Homecoming-Soundtrack geschaffen. Und schließlich hat Luke als Teil eines großartigen Ensembles diese besondere Weihnachtsgeschichte zum Leben erweckt. Wir sind sehr stolz auf die Weihnachtsbastelei unserer kleinen kreativen Familie".