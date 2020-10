Dass die in der (ersten) Corona-Hochphase entstandene Serie "Liebe. Jetzt!" weiter geht, ist schon wenigen Wochen bekannt (DWDL.de berichtete). Nun hat das ZDF auch bekanntgegeben, wann die fünf neuen Kurzgeschichten zu sehen sein werden. ZDFneo wird die neuen Folgen am 1. Dezember ab 23:15 Uhr am Stück ausstrahlen. Schon ab dem 29. November gibt es die Episoden der zweiten Staffel ab 10 Uhr in der Mediathek zum Abruf.

In der ersten Staffel ging es darum, wie das Zusammenleben in Zeiten von Corona aussieht. Das ist auch in Staffel zwei nicht anders, dieses Mal liegt der Fokus aber auf der Weihnachtszeit. Zwei der Kurzgeschichten sind neu, drei werden weitererzählt. Zu sehen sein werden unter anderem Lea Zoë Voss, Leonard Scheicher, Maryam Zaree, Dela Dabulamanzi, Sebastian Fräsdorf, Steffen Münster, Heiner Hardt, Úna Lir, Kirsten Block, Timo Jacobs, Daniel Zillmann, David Brizzi und Christina Große.

Produziert wird "Liebe. Jetzt! Christmas Edition" von Studio Zentral. Die Produzenten und Produzentin sind Lasse Scharpen, Lucas Schmidt und Darina Seng, die Drehbücher wurden von Maryam Zaree, Alexander Lindh, Lena Krumkamp, Claudius Beutler, Corinna Poetter, Luisa Hardenberg, Annette Lober und Anne M. Kessel geschrieben. Regie führen Maryam Zaree, Alexander Lindh, Christina Ebelt und Philipp Eichholtz.