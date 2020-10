south&browse hat die neue Produktionsunit s&b Fictual gegründet, damit will man künftig eine Verbindung schaffen zwischen echten Geschichten (Factual) und filmischen Erzählformen (Fiction). Man reagiere damit auf die "veränderten Ansprüche des TV- und Streaming-Marktes", heißt es von der Produktionsfirma. Die erhöhte Anzahl an modernen Serien habe auch die Nachfrage nach Factual-Produktionen steigen, lassen, so south&browse in einer Pressemitteilung zur Neu-Gründung. Vor allem die Genres History, True Crime und Biopics würden eine visuelle Umsetzung erfordern, wie sie auch bei Kinofilmen und High-End-Serien üblich seien.

Schon heute setzt south&browse entsprechende Produktionen für das ZDF, Sat.1 und ProSieben um. Weitere Fictual-Neuentwicklungen stellen Themen wie Heimat und Stars in den Mittelpunkt, Details dazu gibt es aber noch keine. Auch Daytime-Formate sind nach Angaben der Produktionsfirma in der Entwicklung.

Die Leitung der neuen Fictual-Abteilung kommt aus den eigenen Reihen, Jan Fritzowsky (Foto oben) führt den Bereich ab sofort. Als Executive Producer ist er bei south&browse schon seit drei Jahren für Doku- und VFX-Produktionen verantwortlich. Unter seiner Leitung, teils auch als Regisseur, endeten im Sommer die Dreharbeiten für einen Fictual-Mehrteiler in einem bulgarischen Filmstudio.

south&browse-Geschäftsführer Tom Gamlich sagt: "Die Kompetenz, gute Geschichten visuell attraktiv umsetzen, gehört zur DNA von south&browse. Nicht umsonst heißt unser Markenkern ‘Programme für Herz, Hirn und Auge’. Mit der neuen Unit stellen wir somit die naheliegende Verbindung zwischen echtem Leben und spannender Dramaturgie her – verpackt in einem hochwertigen Look. s&b-Fictual ist als Teil der All3Media-Gruppe zudem auch für Kooperationen mit den Fiction-Labels der Gruppe bestens aufgestellt".

Jan Fritzowsky, Leiter s&b Fictual, ergänzt: "Aus der Zusammenarbeit mit Regisseuren, Schauspielern, Autoren und Sendern entstehen Ideen, die auf unserer Factual-Expertise aufbauen, aber stilistisch der Fiction zuzuordnen sind. Dabei entdecken wir ständig neue, spannende Erzählformen – und das wollen wir für den TV- und Streaming-Markt auf einzigartige Weise umsetzen".