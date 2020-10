Vox hat ein neues Line-Up für den Sonntagvorabend ab Mitte November angekündigt. So startet am 15. November das neue Format "Wilkes Welt - Ohne Plan zum Traumhaus", Haupt-Protagonist in der Sendung ist Youtuber Wilke Zierden. Der Sender begleitet den 32-Jährigen in dem Format beim Hausbau. Der Hobby-Handwerker steckt bereits mitten in den Umbauarbeiten des Hauses - doch diese hat er sich ein wenig einfacher vorgestellt. Entstehen soll ein Landhaus im Ostfriesen-Stil.

Vier Folgen der neuen Sendung hat Vox von Blueprint produzieren lassen, die Ausgaben laufen immer sonntags ab 18:10 Uhr. Ganz unbekannt ist Wilke Zierden übrigens nicht, er ist, wie bereits erwähnt, schon seit einiger Zeit auf Youtube aktiv. Dort kommt er aktuell auf fast 250.000 Abonnenten.

Im Schlepptau des Neustarts kehrt am 15. November ab 19:10 Uhr bei Vox dann auch "Beat the Box" zurück. Die von Endemol Shine Germany produzierte Quizshow war zuletzt im Dezember 2018 zu sehen, jetzt steht eine neue Staffel an. Wie gehabt treten in der Sendung Menschen, die in einer bestimmten Verbindung zueinander stehen, an, um eine Box zu schlagen. Die Box stellt den Teilnehmern verschiedene Aufgaben und für jedes gewonnene Spiel erhalten die Kandidaten 50 Euro.