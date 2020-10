Das neue Format mit den Ehrlich Brothers, das Super RTL gemeinsam mit TVNow verantwortet, wird schon im November zu sehen sein - und ähnlich wie bei "Ninja Warrior Germany Kids" setzen der Kindersender und der Streamingdienst auf eine mehrstufige Ausstrahlung, in die auch RTL involviert ist.

Zu sehen gibt es die "Ehrlich Brothers Magic School" ab dem 9. November bei TVNow. Einen Vorgeschmack in Form der ersten Folge liefert wenige Tage später auch Super RTL: Dort ist der Auftakt am Freitag, den 13. November um 18:40 Uhr zu sehen und damit im Vorfeld von "Ninja Warrior Germany Kids", das sich für den Kindersender in diesen Tagen als schöner Erfolg erweist. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Super RTL dann auch die restliche Staffel zeigen. RTL wiederum sendet am 15. und 22. November jeweils um 9:30 Uhr eine Folge der neuen Show.

In jeder Folge der von MoveMe produzierten "Ehrlich Brothers Magic School" treten zwei Magier zwischen 9 und 15 Jahren gegeneinander an. Über verschiedene Spielrunden hinweg können sie Zaubertaler gewinnen - und wer am Ende die meisten Taler gesammelt hat, bekommt den goldenen Backstage-Pass und darf ganz nah bei einer Show der Ehrlich Brothers dabei sein.

"Wir sind überglücklich, gemeinsam mit TVNow nach 'Ninja Warrior Kids' nun ein weiteres Show-Highlight für die Kinder-Zielgruppe anzubieten", sagte Martin Gradl, Chief Content Officer bei Super RTL, kürzlich gegenüber DWDL.de. "Wer einmal in seinem Leben die Ehrlich Brothers live gesehen hat, weiß, dass dort nicht nur spektakulär gezaubert wird. Das ist Magie und Spaß und passt somit hervorragend zu Toggo und all unseren Plattformen."