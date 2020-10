In der vergangenen Woche hat sich die "Greatnightshow" in Sat.1 mit guten Quoten zurückgemeldet. 1,22 Millionen Zuschauer sahen damals zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 10,2 Prozent. In Woche zwei sah es schon nicht mehr ganz so gut aus: Nur noch 1,06 Millionen Menschen waren am Freitag bei der jüngsten Ausgabe in Sat.1 mit dabei, damit musste sich Sat.1 sogar ziemlich deutlich dem Film "Gods of Egypt" geschlagen geben, der es bei RTLzwei auf 1,40 Millionen Zuschauer brachte.

Beim jungen Publikum kamen sowohl die "Greatnightshow" als auch der RTLzwei-Film auf 630.000 Zuschauer. Aufgrund der etwas längeren Sendezeit kam der Film so auf 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, Luke Mockridge holte für Sat.1 8,1 Prozent. Die "Greatnightshow" liegt zwar weiter über dem Sat.1-Schnitt, ein großer Erfolg ist die Show damit aber nicht.

Und auch die "Martina Hill Show", die sich vor sieben Tagen mit fantastischen 13,4 Prozent Marktanteil zurückmeldete, musste sich in dieser Woche mit deutlich weniger zufrieden geben. Nur 6,3 Prozent waren an diesem Freitag drin. Die "Rabenmütter" kehrten im Anschuss mit besseren 8,5 Prozent zurück ins Sat.1-Programm. Überhaupt nicht zufrieden sein kann derweil ProSieben: Mit dem Film "Terminator: Genisys" erreichte man lediglich 1,20 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe brachte es der Sender damit auf 7,5 Prozent. "Black Hawk Down" steigerte sich danach auf nur unwesentlich bessere 8,0 Prozent.

Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich einmal mehr RTL mit einer neuen Ausgabe "Ninja Warrior Germany": Alleine 1,44 Millionen Zuschauer waren hier zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach 18,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 2,67 Millionen Menschen zu. RTL war am Freitag also der mit Abstand stärkste Privatsender. Chris Tall tat sich danach aber schon merklich schwerer, mit seiner Live-Show "Darf er das?" kam er nur auf 11,7 Prozent.