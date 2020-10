"Die Chefin" hat auch in Woche zwei der neuen Staffel mehr als sechs Millionen Zuschauer erreicht - in der vergangenen Woche gelang der Serie das zum ersten Mal. 6,05 Millionen Zuschauer schalteten am Freitag ein, damit waren für die Mainzer starke 20,0 Prozent Marktanteil drin. "SOKO Leipzig" brachte es im Anschluss auf ebenfalls sehr gute 5,28 Millionen Zuschauer und 18,0 Prozent.

Beim jungen Publikum lief es für die Serien mit 6,9 und 7,2 Prozent ein gutes Stück schlechter, wobei man beim ZDF wohl auch mit diesen Werten gut wird leben können. Highlight bei den 14- bis 49-Jährigen war für den Sender am Freitag ohnehin einmal mehr die "heute show", die es am späten Abend auf 19,0 Prozent in dieser Altersklasse brachte. Mit 1,25 Millionen jungen Zuschauern erreichte die Sendung mit Oliver Welke Platz zwei in den Tagescharts. Insgesamt sahen 4,68 Millionen Menschen zu, 20,7 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Um kurz nach 23 Uhr ging dann schließlich das neue "Aspekte" auf Sendung. Die Kultursendung wird künftig nicht mehr im Studio produziert, sondern ist ab sofort ein Reportageformat. Wie in der Vergangenheit schalteten im Anschluss an die "heute show" aber sehr viele Zuschauer ab. 1,26 Millionen Menschen blieben für das neue "Aspekte" übrig. Das ist mehr als die Sendung zuletzt im Schnitt holte, der Marktanteil lag dennoch bei nur enttäuschenden 7,5 Prozent. Schwung mitnehmen konnte man dafür beim jungen Publikum. Auch hier ging es zwar steil bergab auf 8,0 Prozent, damit lag "Aspekte" aber über dem ZDF-Schnitt. In zwei Wochen wandert "Aspekte" um eine halbe Stunde nach hinten, im Anschluss an die "heute show" wird das ZDF künftig immer das neue "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann zeigen.

Das Erste hatte am Freitag gegen die ZDF-Übermacht keine Chance. Die "Tagesschau" kam noch auf 5,18 Millionen Zuschauer und 17,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, den Film "Reiterhof Wildenstein - Der Junge und das Pferd" wollten danach aber nur noch 3,89 Millionen Menschen sehen, binnen Wochenfrist konnte die Reihe aber so rund 700.000 Zuschauer hinzugewinnen. Der Marktanteil lag mit 12,9 Prozent im grünen Bereich. Die "Tagesthemen", die am Freitag mit einem ungewohnten Ärzte-Intro überraschten, kamen danach auf 3,02 Millionen Zuschauer und 11,0 Prozent. Eine "Tatort"-Wiederholung fiel im Anschluss auf schwache 8,8 Prozent.