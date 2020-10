am 26.10.2020 - 11:28 Uhr

Zu den neuen Serien, die TVNow im Frühjahr in Aussicht stellte, gehörte mit "Mirella Schulze rettet die Welt" auch eine neue, von MadeFor produzierte Comedyserie aus der Feder von Ralf Husmann. Jetzt haben die Dreharbeiten für die acht halbstündigen Folgen begonnen, die davon erzählt, was es für eine deutsche Durchschnittsfamilie bedeutet, wenn die 13-jährige Tochter in die Fußstapfen von Greta Thunberg tritt.

In die Rolle der jungen Klimaschützerin Mirella schlüpft Tilda Jenkins ("Zeit der Geheimnisse"). Ihre Eltern werden gespielt von Jördis Triebel ("Dark") und Moritz Führmann ("Merz gegen Merz"), die Rollen der Geschwister übernehmen Maximilian Ehrenreich ("Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft") und Ella Lee ("Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde").

Showrunner und Headautor Ralf Husmann verfasste die Drehbücher gemeinsam mit Henning Wagner ("Frau Jordan stellt gleich"), Helena Hofmann ("Wild Republic") und Christian Martin ("Frau Jordan stellt gleich"). Produzentin ist Nanni Erben ("Tatort" Dresden), Producerin Sirkka Kluge ("Tatort" Weimar) und Regie führen Jonas Grosch ("Wenn Fliegen träumen") sowie Sinan Akkuş ("3 Türken und ein Baby").

Wann "Mirella Schulze rettet die Welt" bei TVNow an den Start gehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Klar ist dafür, dass die Comedyserie zu einem späteren Zeitpunkt auch den Weg ins Free-TV finden wird - die Ausstrahlung ist dann auch bei Vox geplant, wo man bislang mit Comedy-Formaten vergleichsweise wenige Erfahrungen gesammelt hat.