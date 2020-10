Nachdem Kabel Eins mit seinen "Trucker Babes" in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht hat, bringt der Privatsender demnächst ein weiteres Format an den Start, in dem es um Frauen in einem von Männern dominierten Berufsfeld geht. "PS Perlen - Make-Up und Motoröl" nennt sich der Neustart, der ab dem 15. November sonntags um 20:15 Uhr zu sehen sein wird.

Im Mittelpunkt der Dokusoap stehen Frauen aus der Kfz-Branche - von der Fahrzeugsattlerin über eine Tuning-Expertin bis hin zur Kfz-Meisterin. "Die Damen lieben ihre Jobs und alle verbindet eine große PS-Leidenschaft", beschreibt der Sender die Protagonistinnen. "Sie driften, schrauben und packen ordentlich an, mit Kompetenz, Charme und flotten Sprüchen." Ausgestrahlt werden zunächst drei Folgen der "PS Perlen", produziert wird die Sendung von Janus TV.

Auch andere Sender haben das Genre inzwischen für sich entdeckt. So hat Nitro gerade erst angekündigt, ab dem 1. November die Doku-Reihe "Gut gebaut - 'Männerjobs' in Frauenhänden" ausstrahlen zu wollen (DWDL.de berichtete). Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntagnachmittag.