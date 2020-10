Sky schickt "Das Boot" wieder auf Tauchstation: Wie der Bezahlsender am Dienstag bekanntgab, wird Bavaria Fiction eine dritte Staffel der Dramaserie produzieren - und zwar sogar in 8K. Dazu geht Sky eine Kooperation mit Samsung ein. "Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Staffeln freuen wir uns darauf, 'Das Boot' endlich weitererzählen zu können", sagte Marcus Ammon, Senior Vice President Original Production Sky Deutschland. "Die Serie hat eine treue Fangemeinde, 96 Prozent der Zuschauer der ersten Episode der zweiten Staffel blieben bis zur letzten Folge dabei. Darüber hinaus haben wir eine größere weibliche und jüngere Zuschauergruppe gewinnen können."

Zufriedenheit herrscht freilich auch bei den Produzenten der Serie - auch, was die Technik angeht. "'Das Boot' ist die erste Serie weltweit, die in 8K und Dolby Atmos produziert wird. Mithilfe der herausragenden Bildqualität und der dreidimensionalen Klangwelt können wir die einzelnen Figuren und Handlungsstränge noch emotionaler und greifbarer erzählen und ein immersives Erlebnis für die Zuschauer schaffen", erklärten Moritz Polter und Jan S. Kaiser von Bavaria Fiction in einem gemeinsamen Statement. "Dank der neuen Kooperation mit Samsung und den langjährigen Partnerschaften mit Dolby und natürlich Sky Studios werden wir die dritte Staffel von "Das Boot" auf dem neuesten Stand der Technik produzieren."

Caroline Fischer von Bavaria Fiction fungiert bei der dritten Staffel als Producer, den Weltvertrieb verantwortet NBC Universal Global Distribution. Worum es in den neuen Folgen von "Das Boot" gehen wird, ist noch nicht bekannt. Auch zum Cast und dem Drehstart will Sky demnächst noch einmal separat informieren. Gefördert werden die neuen Folgen von dem Tschechischen Fonds für Kinematografie und der Malta Film Commission.