"Noch nie dagewesene Einblicke in die 'Bild'-Redaktion" verspricht Amazon in der neuen siebenteiligen Dokureihe "Bild.Macht.Deutschland?", die man kurz vor den Weihnachtstagen am 18. Dezember für Prime-Video-Abonnenten komplett online stellen wird. Für die Produktion der Reihe hatte der Springer-Titel einem Produktionsteam von Constantin Entertainment rund um Produzent Jochen Köstler umfassenden Zugang gewährt. Gezeigt werden solle der Redaktionsalltag "hautnah".

"Die Serie fängt Momente wie hitzige Konferenzen, investigative Recherche-Aktionen, die Herausforderung insbesondere der gedruckten Zeitung in der Corona-Krise bis hin zu Treffen mit Deutschlands wichtigsten Politikern ein. Die Doku-Serie beleuchtet die redaktionellen Prozesse innerhalb von 'Bild', wie die Reporter Informationen recherchieren und ihr Verhältnis zu Entscheidern aus Politik und Gesellschaft. Gleichzeitig wirft die Doku auch einen Blick auf die Menschen hinter den Schlagzeilen. In Interviewsequenzen sprechen zudem 'Bild'-Entscheider wie Chefredakteur Julian Reichelt oder der stellvertretende Chefredakteur Paul Ronzheimer über ihre Sicht auf aktuelle Themen und Kontroversen", heißt es in der Mitteilung zu dem Format.

"Keine andere Publikation polarisiert in Deutschland so stark wie die 'Bild'", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Prime Video Deutschland. "Mit 'Bild.Macht.Deutschland?' geben wir unseren Prime-Mitgliedern erstmals einen authentischen Einblick in den Redaktionsalltag dieser so streitbaren wie umstrittenen Medienmarke. Die Redakteure nehmen uns mit bei ihrer täglichen Arbeit, den journalistischen Herausforderungen im 'Bild'-Universum sowie bei den Interaktionen mit den wichtigsten Entscheidern Deutschlands in diesem herausfordernden Jahr 2020."

Oliver Berben,der bei Constantin Film Vorstand für TV, Entertainment und digitale Medien ist, sagt: "Freier Journalismus ist das höchste Gut der Demokratie. Auch, oder gerade wenn, er unbequem ist oder polarisiert. Die Möglichkeit, tiefgehende Einblicke in Deutschlands größte Medienmarke und die Redaktion der 'Bild' zu bekommen, ist einmalig und wird überraschen." Im Vorfeld hieß es aus dem Produktionsumfeld, dass es "keine PR-Show" für den Boulevard-Titel werden solle. Ende des Jahres lässt sich dann beurteilen, ob die Macher Wort gehalten haben.