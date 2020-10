Als Ende März diverse Fernsehsender im Eiltempo neue Ideen aus dem flüchtigen Genres des Coronatainment ausprobierten, konnte davon wenig überzeugen. "Ein Lichtblick in düsteren Zeiten", wie es DWDL-Kolumnist Hans Hoff formulierte, war jedoch Sebastian Pufpaffs Beitrag zum Corona-Lockdown in Form des täglichen Formats "Noch nicht Schicht" bei 3sat. Einer Art Mini-LateNight am Vorabend mit StandUp im Sitzen.

Jetzt, wo der Lockdown zurückkehrt, haben auch 3sat und Sebastian Pufpaff schnell entschieden: Nach DWDL.de-Informationen startet bereits am kommenden Montag die nächste Staffel, wenn man es so nennen mag. Zu erwarten ist, dass "Noch nicht Schicht" sich wie schon im Frühjahr den täglichen Schlagzeilen und dem Gemütszustand der Nation widmen wird. Eins aber ist diesmal anders: Der Sendeplatz.



Im Frühjahr verkürzte 3sat für "Noch nicht Schicht" noch die "Kulturzeit" und schickte Pufpaff mit dem rund siebenminütigen Format um 19.50 Uhr on air. Diesmal jedoch kommt die jeweils neue Folge um 19.50 Uhr zunächst in die 3sat-Mediathek sowie den YouTube-Kanal ZDF Comedy. Im Programm von 3sat folgt die Sendung dann um 22.25 Uhr nach den aus Österreich übernommenen Nachrichten "ZIB 2". Laufen soll die Sendung über den gesamten November montags bis donnerstags.