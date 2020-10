am 29.10.2020 - 14:41 Uhr

Nachdem RTL schon am gestrigen Mittwoch um 20:15 Uhr ein etwa 15-minütiges "RTL aktuell Spezial" um 20:15 Uhr ins Programm genommen hatte, schiebt man am Donnerstag nun noch eine deutlich umfangreichere Sonderprogrammierung hinterher. So wird die ohnehin erneut geplante Sonderausgabe von "RTL aktuell" um 20:15 Uhr nochmal von 45 auf nun 60 Minuten verlängert. Moderieren wird die Sendung erneut von Peter Kloeppel.

Inhaltlich soll es natürlich um die Fragen gehen, die sich nach den gestern für November beschlossenen Beschränkungen ergeben, auch Zuschauer können ihre Anliegen per Mail oder via Facebook einreichen. In der Sendung sollen dann mehrere Experten darauf Antworten finden. Zu Gast im Studio ist der Virologe Hendrik Streek, Gesundheitsminister Jens Spahn wird aus seiner Quarantäne zugeschaltet. Einschätzungen zur Impfstofflage gibt ein Vertreter des Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesinstitut für Impfstoffe. Angefragt für ein Interview ist auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner.

Ab 21:15 Uhr zeigt die RTL dann noch die ntv-Doku "Corona – Die 2. Welle", die in Experimenten und "Undercover-Tests" die möglichen Ursachen des massiven Anstiegs der Zahl an Corona-Infizierten ergründen will. Außerdem geht man den Fragen nach, ob die Supermärkte diesmal besser gegen Hamsterkäufe gewappnet sind und wann wirklich mit dem langersehnten Impfstoff zu rechnen ist.

Durch die Programmänderung entfallen zwei zunächst angekündigte Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11", um 22:05 Uhr gibt's dann aber noch eine alte Folge der Action-Serie, ehe ab 23:05 Uhr "Pocher - gefährlich ehrlich" zu sehen sein wird.