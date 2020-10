Ob "Traumschiff" oder "Sommerhaus der Star": Der "Switch"-Nachfolger "Binge reloaded" wird sich demnächst dem ganzen Wahnsinn des Fernsehens widmen. Nun steht auch fest, wann es losgeht: Am Freitag, den 4. Dezember wird die Parodie- und Comedyshow bei Prime Video in Deutschland und Österreich an den Start gehen.

Fans der Sendung bekommen gleich das volle Programm geliefert, denn der Streamingdienst wird alle acht halbstündigen Episoden auf einen Schlag zum Abruf bereitstellen. Neben Michael Kessler und Martin Klempnow, die schon für "Switch reloaded" vor der Kamera standen, sind die Schauspieler und Comedians Joyce Ilg, Tahnee Schaffarczyk, Antonia von Romantowski, Jan van Weyde, Paul Sedlmeir und Christian Schiffer neu im Ensemble mit dabei.

Bilder: Erste Eindrücke von Binge reloaded

Die Show soll sich dabei im Zeitalter der Streamingdienste in aktuellem Gewand präsentieren. Amazon sprecht einen "Querschnitt eines 'fiktiven' TV-Abends mit Rückgriff auf Elemente bekannter Streaming- oder TV-Momente und -Figuren". Erste Bilder zeigen schon einmal, was das Publikum erwartet: So befasst sich "Binge reloaded" unter anderem "The Masked Singer" und "Kitchen Impossible", aber auch mit "The Handmaid's Tale".

Produziert wird die Show von Redseven Entertainment, als verantwortlicher Produzent von "Binge Reloaded" fungiert Georg Kappenstein, der auch schon "Switch reloaded" produzierte. Executive Producer ist Sebastian Benthues. Head-Autor ist Marc Löb, Regie führen Erik Polls, Sven Nagel und Joscha Seehausen.