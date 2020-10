Die Zeiten, in denen das ZDF mit Marianne und Michael Weihnachten feierte, sind schon lange vorbei. In diesem Jahr geht der Mainzer Sender an Heiligabend jedoch ungewöhnliche Wege - und zwar mit dem deutschen Startenos Jonas Kaufmann. Am Donnerstag, den 24. Dezember wird es voraussichtlich um 22:15 Uhr das Special "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" zu sehen geben.

Kaufmann meldet sich aus der Kirche St. Nikolaus in Oberndorf bei Salzburg, wo 1818 zum ersten Mal das weltberühmte "Stille Nacht, heilige Nacht" zu hören war, und wird von dort eine Auswahl an Weihnachtsliedern aus aller Welt präsentieren. Kaufmanns winterliche Erkundungen in Salzburg und Umgebung werden eingerahmt von einem besinnlichen Kirchenkonzert - "zur besten Christmette-Zeit", wie das ZDF betont.