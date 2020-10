Die Publikumsränge waren in vielen TV-Shows schon wieder erstaunlich gut gefüllt, doch vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Infektionszahlen und den am Mittwoch bekannt gewordenen neuen Einschränkungen folgt nun die Rolle rückwärts. ProSiebenSat.1 hat angekündigt, ab der kommenden Woche bei seinen Shows auf Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio zu verzichten - "bis auf Weiteres", wie es heißt.

Von dem Schritt ist neben der "Greatnightshow" mit Luke Mockridge auch der ProSieben-Hit "The Masked Singer" betroffen, der bereits im Frühjahr während der Hochphase der ersten Corona-Welle nicht vor Publikum produziert werden konnte. Mit dem Schritt nehme das Unternehmen "seine Vorbildfunktion wahr und leistet einen sichtbaren Beitrag zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie", teilte die Seven.One Entertainment Group am Donnerstag mit.

© ProSiebenSat.1 Daniel Rosemann

Sat-1-Chef Kaspar Pflüger betonte, man wolle mit dem Schritt "sicherstellen, dass wir unseren Zuschauern weiter gute Unterhaltung bieten können, um für ein wenig Ablenkung in dieser, für viele sehr belastenden, Zeit zu sorgen. Unsere Produzenten haben häufig bewiesen, dass sie das Fehlen des Studiopublikums kreativ auffangen können. Danke dafür."

Und somit werden sich die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher in den kommenden Wochen also wieder auf leere Ränge in TV-Shows einstellen müssen - sofern die Sendungen nicht schon in den vergangenen Wochen und Monaten aufgezeichnet worden sind. Wie die Mediengruppe RTL Deutschland mit der neuen Situation umgeht, ist bislang noch nicht bekannt. Aus Köln dürfte am Freitag mit einer Antwort zu rechnen sein.