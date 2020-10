Puls 4 hat eine Mittags-Ausgabe seines Frühstücksmagazin "Café Puls" angekündigt. Schon ab der kommenden Woche ist das neue "Café Puls zu Mittag" immer werktags zwischen 13:15 und 15:15 Uhr zu sehen. Damit gibt es künftig drei Ausgaben des Formats: Neben dem Original am Vormittag sendet Puls 4 am Vorabend um 19 Uhr auch schon seit einiger Zeit "Café Puls - Das Magazin".

In der Mittags-Ausgabe sollen künftig immer je nach Tag verschiedene Themen besprochen werden. So beschäftigt man sich montags mit Society-Themen, dienstags geht es um gesunde Ernährung und körperliche sowie mentale Gesundheit. Mittwochs stehen Tiere im Mittelpunkt der Sendung und am Donnerstag heißt das Motto "Do it yourself!". Zum Abschluss der Woche beschäftigt man sich in der Sendung mit Themen rund um den Garten.

Moderiert wird "Café Puls zu Mittag" im wöchentlichen Wechsel von Barbara Fleissner, Johanna Setzer und Bianca Schwarzjirg - alle stehen schon seit Jahren für den Sender vor der Kamera. Im Falle von Johanna Setzer ist es eine Rückkehr: Sie war in den letzten eineinhalb Jahren in einer Babypause. Erst vor wenigen Wochen kündigte sie an, wegen ihrer Familie nicht zurück zu den regulären Früh-Ausgaben von "Café Puls" zurückzukehren (DWDL.de berichtete). Grundsätzlich ist die Sendung aufgebaut wie das reguläre "Café Puls", die Moderatorinnen begrüßen die Zuschauer also von der Couch aus, einige der Beiträge werden sich im Laufe der zwei Stunden zudem wiederholen.

Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz sagt zum neuen Format: "Mit unserem beliebten Frühstücksfernsehen 'Café Puls' haben wir über die letzten 15 Jahre eine starke TV-Marke etabliert. Wir begleiten werktäglich unsere SeherInnen erfolgreich bei ihrem Start in den Tag. Das freut uns und macht uns stolz. Und da die motivierte 'Café Puls'-Familie nicht zu bremsen ist, kommt jetzt auch das neue Mittags-Magazin hinzu. Wir möchten unseren ZuseherInnen noch mehr Facetten von 'Café Puls' bieten und erweitern somit nach unserem Vorabendmagazin dieses Portfolio erneut."