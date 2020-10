Nach "Spiel für dein Land" und "Ich weiß alles" steht in diesem Winter wieder eine neue Eurovisions-Show mit Jörg Pilawa auf dem Programm des Ersten, des ORF und des Schweizer Fernsehen. In Anspielung an das legendäre "Spiel ohne Grenzen" läuft die neue von i&u TV produzierte Sendung am Samstag, 12. Dezember um 20:15 Uhr unter dem Titel "Quiz ohne Grenzen".

Acht Prominente aus acht Ländern sollen zu einem "Quiz-Abend unter Freunden" zusammenkommen, heißt es in der Ankündigung des Formats, die aber noch keine weiteren Details zum Ablauf nennt. Sicher ist nur: Es geht um eine Gewinnsumme in Höhe von 50.000 Euro. Vier der prominenten Teilnehmer wurden bereits verraten: DJ Bobo tritt für die Schweiz an, Samu Haber für Finnland, Kaya Yanar für die Türkei, der in Zagreb geborene Miroslav Nemec für Kroatien und die in Blagoweschtschenk geborene Emilia Schüle für Russland.

Wer Deutschland beim "Quiz ohne Grenzen" vertritt, will man erst in der Liveshow verraten. Jörg Pilawa verrät nur soviel: "Er ist mit Sicherheit einer der Grössten seines Fachs, einer, der gewinnen will, und ich glaube, dass er auch richtig viel weiß. Er ist lange nicht mehr in der ARD aufgetreten und eine echte Überraschung. Ich freue mich jedenfalls, dass er bei ‚Quiz ohne Grenzen“ unser Mann für Deutschland ist."