am 30.10.2020 - 17:14 Uhr

Claudia Buckenmaier, die schon seit 2017 für die ARD als Fernsehkorrespondentin in Washington tätig ist, rückt zum Jahreswechsel zur Leiterin des dortigen Studios auf. Dies hat der NDR-Verwaltungsrat entsprechend abgesegnet. Sie tritt dort die Nachfolge von Stefan Niemann an, der nach Hamburg zurückkehrt. Kerstin Klein übernimmt unterdessen den bisherigen Fernsehkorrespondetinnen-Job von Buckenmaier. Sie war zuletzt Redaktionsleiterin von NDR Info im NDR-Fernsehen und als Vertretungs-Korrespondetin auch bereits u.a. in Washington im Einsatz.

Veränderungen gibt's auch in Stockholm: Zum 1. Dezember wird Christian Blenker dort ARD-Fernsehkorrespondent und Studioleiter. Er folgt auf Christian Stichler, der zum NDR nach Hamburg zurückkehrt. Blenker war von 2016 bis 2020 Leiter der NDR-Intendanz und ist zurzeit ARD-Teamchef des "Eurovision Song Contest" im NDR. Auch der Posten der Hörfunkkorrespondentin in Stockhol wird mit Sofie Donges neu besetzt, allerdings erst zum 1. April 2021. Sie folgt dort auf Carsten Schmiester, der ebenfalls nach Hamburg zurückkehrt. Donges ist zurzeit stellvertretende Programmchefin von N-JOY. Wenn Donges nach Stockholm wechselt, ist es eine Art Familienzusammenführung: Sofie Donges und Christian Blenker sind miteinander verheiratet.

Und noch eine Personalie hat der NDR-Verwaltungsrat genehmigt: Detlef Schmitz folgt zum 1. Januar 2021 als Leiter der Hauptabteilung Finanzen im NDR auf Axel Kakarott, der in den Ruhestand geht. Er kennt sich dort bestens aus: Seit 2002 leitete er den Bereich Finanz- und Rechnungswesen im NDR. 2015 wurde er stellvertretender Hauptabteilungsleiter Finanzen.