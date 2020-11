am 01.11.2020 - 11:01 Uhr

Am 16. November wird man erstmals bei TVNow selbst überprüfen können, wieviel Late Night wirklich in "Täglich frisch geröstet" steckt. Eine solche hatte der Streaming-Dienst der Mediengruppe RTL mit dem von Stefan Raab produzierten Format im Sommer jedenfalls angekündigt, das Konzept warf dann aber jüngst einige Fragen auf. So gibt es zunächst nur acht Folgen, wechselnde Moderatoren und es handelt sich um eine Art Mix aus Roast und einer Show mit klassischen Late-Night-Elementen. (Mehr dazu hier)

Zur Besetzung schwieg RTL bislang, gegenüber "Bild am Sonntag" hat sich nun aber der Moderator der ersten Ausgabe zu erkennen gegeben. Das Blatt zitiert den Schauspieler Ralf Moeller mit den Worten: "Das stimmt, ich werde Gastgeber der ersten Show! Stefan hat mich angerufen, wir kennen uns ja schon lange. Und bei seiner neuen Show bin ich gerne dabei." Fehlende Moderationserfahrung wolle er mit Improvisationstalent wettmachen. "Das ist ja der Spaß an der Sache", so Moeller.

Neben dem Moderator gibt es auch einen sogenannten "Roaster". Während der Host versucht, die Show mit klassischen Late Night Elementen zu moderieren, nimmt der Roaster laut TVNow kein Blatt vor den Mund. Zuerst soll er den Host nach allen Regeln der Kunst rösten, um ihn am Ende zu bewerten. Wer diese Aufgabe in Folge 1 übernimmt, ist noch nicht bekannt. "BamS" nennt aber weitere Personen, die an den ersten Ausgaben mitwirken sollen: Nazan Eckes, Evelyn Burdecki und Mario Basler. Zudem ist laut "BamS" später auch eine RTL-Ausstrahlung geplant.