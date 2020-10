Als die Mediengruppe RTL im Sommer ihr Programm für die nächsten Monate vorgestellt hat, überraschte man auch mit der Ankündigung einer neuen Late-Night-Show. Die viel größere Überraschung als das reine Format war damals aber die Person hinter der Show: Produziert werden soll die Sendung nämlich von Stefan Raab, der damit erstmals in Diensten der Mediengruppe RTL steht. Bereits bekannt war, dass Raab das neue Format nicht selbst moderieren würde. Nun gibt es weitere Details.

So heißt die Late-Night-Show von TVNow "Täglich frisch geröstet" und wird am 16. November erstmals zu sehen sein. Wie viel "Late Night" tatsächlich im Format steckt, muss sich aber erst noch zeigen. Anders als bei anderen Late-Night-Shows hat TVNow vorerst nur acht Folgen angekündigt, die Raab TV produzieren wird. Die erste Ausgabe wird um 20:15 Uhr online zur Verfügung gestellt. Die Aufzeichnungen beginnen am 11. November, die Produktionsfirma will den Ticket-Verkauf bald starten.

Anders als üblich werden verschiedene Hosts durch die acht Ausgaben von "Täglich frisch geröstet" führen. Neben dem Moderator gibt es auch einen sogenannten "Roaster". Und während der Host versucht, die Show mit klassischen Late Night Elementen zu moderieren, nimmt der Roaster laut TVNow kein Blatt vor den Mund. Zuerst soll er den Host nach allen Regeln der Kunst rösten, um ihn am Ende zu bewerten. Angekündigt hat TVNow "alles, was eine Late Night Show braucht". Also Band, Studio-Aktionen, prominente Gäste und Talks zu aktuellen Themen. Wechselnde Hosts und nur acht Ausgaben sprechen aber erst einmal für eine klassische Comedyshow und weniger für Late Night.

Und weil man bei TVNow offenbar nicht ganz sicher ist, ob wirklich alle Menschen wissen, was "roasten" überhaupt bedeutet, hat man in einer Pressemitteilung zur Sendung das Wort noch einmal erklärt. Als "witziges beleidigen" bezeichnet man die geplanten Roasts. Ziel sei es, Witze auf Kosten des Anderen zu machen, aber alles in wohlwollender Absicht. In den USA sind die Roast-Shows von Comedy Central legendär, so wurden in den vergangenen Jahren schon Witze mit und über Donald Trump, Charlie Sheen, Pamela Anderson, Justin Bieber und viele weitere Prominente gemacht. Im Frühjahr strahlte Comedy Central hierzulande die zweite Staffel seines "Roast Battles" aus.