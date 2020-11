am 01.11.2020 - 11:21 Uhr

Auf der Suche nach einem besonderen Kniff für ein Talk-Format ist man beim SWR auf die etwas überraschende Idee verfallen, Gastgeberin und Gäste kurzerhand auf ein Laufband zu stellen. Soweit das Konzept von "On Mai Way", das wortspielerisch noch auf die Gastgeberin der Sendung, Schlagersängerin Vanessa Mai, hinweist und das es ab dem 5. November bei YouTube zu sehen gibt. Immer donnerstags um 17 Uhr wird dort eine neue Folge veröffentlicht, ab dem 5. Dezember sind alle Episoden dann zudem auch in der ARD-Mediathek abrufbar.

Gast der ersten Sendung ist Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold, der wie die Gastgeberin zunächst mit einem lockeren Trab zum Aufwärmen beginnt, wird das Band mit der Zeit nicht nur schneller, sondern etwa zur Halbzeit auch Steiler. Dann soll es thematisch darum gehen, Tabus, Gerüchte und Geheimnisse aufzuklären. Im Schlussprint gilt es dann, zehn schnelle Fragen mit nur einem Wort zu beantworten. Dazwischen warten auch noch Quiz-Elemente. Bei "Double Time" etwa werden bekannte Songs angespielt, die im entferntesten Sinne mit dem Gast zu tun haben und von ihm und Vanessa Mai erraten werden müssen. Die Herausforderung: Der Song läuft in doppelter Geschwindigkeit - genauso wie das Laufband.

Für die weiteren Folgen sind Giovanni Zarrella, Caro Niemczyk, Jochen Schropp, Falco Punch und Madeline Juno als Gäste angekündigt. Produziert wird die Sendung von vom Digitalstudio Drive beta aus Berlin. Die Sendung wird im Rahmen von "SWR Schlager" produziert, einem jüngst gestarteten multimedialen Online-Format, über das der SWR u.a. auch Facebook und Instagram mit Schlager-Inhalten bespielt. Dazu hat der SWR auch die Seite swr.de/schlager eingerichtet.