Am Samstag ist Sean Connery im Alter von 90 Jahren verstorben. Wer sich aus diesem Anlass nochmal an das schauspielerische Wirken Connerys erinnern will, hat am Montagabend um 20:15 Uhr gleich die Wahl aus zwei Filmen. So hat Nitro angekündigt, ihn in der Rolle zu zeigen, für die ihn wohl die meisten weltweit im Sinn haben: Als Geheimagent James Bond. Nitro wiederholt den Film "James Bond 007 - Goldfinger", in der Connery es mit Gert Fröbe als Gegenspieler zu tun bekommt, der in der Rolle des Auric Goldfinger gerade plant, die Goldreserven in Fort Knox zu plündern. Die geplante Ausstrahlung der Serie "Alarm für Cobra 11" entfällt.

Arte wird zur gleichen Zeit den 1978 produzierten Film "Der große Eisenbahnraub" ausstrahlen, in dem neben Sean Connery auch Donald Sutherland zu sehen ist. Ein Gaunertrio plant darin anno 1855, zur Zeit des Krimkrieges, einen Überfall auf einen Geldtransport der Eisenbahn - 25.000 Pfund Gold. Edward (Sean Connery) will sich das Geld mit Hilfe seiner Freundin Miriam (Lesley-Anne Down) und des Schlüsselspezialisten (Donald Sutherland) Agar unter den Nagel reißen. Der ursprünglich für 20:15 Uhr geplante Film "Anatomie eines Mordes" wird im Anschluss gezeigt.

Update, 15:07 Uhr: Sky wird am Dienstag, 3. November seinen Sender Sky Cinema Special voll und ganz Sean Connery widmen und sechs Filme mit dem Schauspieler zeigen. Mit dabei ist etwa seine große Rolle als mächtiger König Arthus in "Der erste Ritter" (20.15 Uhr), wo er in Konkurrenz zu Richard Gere als Ritter Lancelot gerät. Los geht's am nachmittag ab 13:50 Uhr mit "Robin Hood – König der Diebe", wo er als König Richard zu sehen ist. Um 16:25 Uhr schließt sich "Der Anderson-Clan" an, um 18:05 Uhr dann "Der Mann, der König sein wollte". Um 22:30 Uhr bildet schließlich John Milius‘ Schlachtenepos "Der Wind und der Löwe" den Abschluss. Bond-Filme gibt's dann nicht nur mit Sean Connery zwischen dem 20. November und 14. Januar nonstop auf dem Popup-Channel Sky Cinema 007.

Update, 15:37 Uhr: Auch Kabel Eins ändert am Montagabend sein Programm und zeigt um 20:15 Uhr "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" und im Anschluss ab 22:45 Uhr dann "Jagd auf Roter Oktober".