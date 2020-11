Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat die Seven.One Entertainment Group als neuen Partner für seine New-Media-Förderung gewonnen, mit der die Entwicklung und Produktion von seriellen Formaten aus den Bereichen Entertainment, Facutal und Fiction unterstützt wird. Seven.One zahlt damit zum einen in den Fördertopf ein, zum anderen werden künftig gemeinsam Digital Pitch Days veranstaltet - erstmals schon am 7. und 8. Dezember.

Produzentinnen und Produzenten aus der Region Berlin/Brandenburg sind aufgerufen, in digitalen One-on-One-Meetings frische Showformate sowie Factual-Entertainment-Formate zu pitchen. Im Fokus stehen kleine und mittelständische Unternehmen aus Berlin und Brandenburg, die ihre Serienstoffe mit der Seven.One Entertainment Group realisieren wollen. Bewerben kann man sich dafür bis zum 17. November, bis zum 27. November erfolgt dann die Auswahl der Teilnehmenden. Weitere Infos dazu gibt's online.

Helge Jürgens, Geschäftsführer des Medienboard Berlin-Brandenburg: "Wir freuen uns über die Seven.One Entertainment Group als neuen Partner für die New-Media-Förderung. Am Standort entstehen so viele kreative, mutige und zukunftsweisende Formatideen, hier liegt ein riesen Potenzial! Die Entwicklerinnen und Entwickler hinter diesen Projekten möchten wir mit den Digital Pitch Days finden und fördern. Mit der neuen Kooperation wird ein Experimentierfeld geschaffen, das ein Win-Win für beide Seiten – Sender und Produktion – bedeutet."



Daniel Rosemann, Chef der ProSieben-Senderfamilie: "Eigene Inhalte machen uns unverwechselbar und das über alle Plattformen. Allein bei ProSieben hat sich der Anteil der Auftragsproduktionen in der Prime Time in den vergangenen zwei Jahren um 80 Prozent erhöht, Tendenz steigend. Der Bedarf an kreativen Inhalten ist ungebrochen, der Anspruch, bestes Entertainment linear und digital zu bieten, bleibt." Sein Sat.1-Kollege Kaspar Pflüger ergänzt: "Dafür brauchen wir einen lebendigen Kreativ-Pool der Medienschaffenden hierzulande. Die Kooperation mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg ist eine Möglichkeit, uns hier noch besser als bisher zu vernetzen. Und es ist für uns ein weiterer Schritt, mit unserer Content-Company ein Dach für die kreativen Talente der Branche, vor und auch hinter der Kamera, zu schaffen."