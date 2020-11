am 04.11.2020 - 09:30 Uhr

Fans der Auswanderer-Familie Reimann müssen sich bei RTLzwei an einen neuen Sendeplatz gewöhnen: Wenn am 25. November die Dokusoap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" mit der ersten von sechs neuen Folgen auf den Bildschirm zurückkehrt, dann läuft die Sendung nicht mehr montags, sondern mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Im Anschluss stehen die Folgen 30 Tage lang bei TVNow online.

Inhaltlich stehen die neuen Folgen im Zeichen von Corona - denn da die Pandemie auch vor Hawaii nicht Halt gemacht hat, sitzen Konny und Manu Reimann dort einstweilen fest und können die Insel nicht verlassen. Die Heimwerker haben aber genug zu tun, um ihr Heim dort weiter aufzuhübschen. Passend dazu steht auch ein neuer Bagger vor der Tür - bzw. im Hafen, denn offenbar wurde der Transport aus Deutschland zunächst nur bis dorthin geplant. Daneben schmerzt die Trennung von Kindern und Enkeln sehr. Ob das Internet die einzige Verbindung zu ihnen bleibt, wird man in den neuen Folgen auflösen.

Produziert wird das Format von just5media.