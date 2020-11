am 04.11.2020 - 10:41 Uhr

Als "Dreikampf des Jahres" kündigt RTL für den Dezember seine Show-Reihe "König der Kindsköpfe" an - und durchaus überraschend ist die Wahl des Sendeplatzes für die vier allesamt live produzierten Shows: Sie sind ab dem 1. Dezember immer dienstags um 20:15 Uhr zu sehen. Auch im Moment setzt RTL hier schon auf Shows und wiederholt in Konkurrenz zu "The Masked Singer" alte Promi-Specials von "Wer wird Millionär?".

Um den Kindskopfkönig-Titel bewerben sich drei Comedians aus dem RTL-Universums: Mario Barth, Chris Tall und Oliver Pocher. Der Modus sieht zunächst drei Duelle zwischen jeweils zwei der Kontrahenten vor. Der dritte Comedian im Bunde ist dabei aber nicht unbeteiligt, sondern fungiert als Gastgeber der jeweiligen Show, der sich die Aktionen und Challenges ausdenkt, denen sich die beiden anderen stellen müssen. Den Anfang macht Oliver Pocher, eine Woche später kommt Mario Barth an die Reihe, Chris Tall moderiert dann die dritte Ausgabe. Der Sieger einer Duell-Folge sichert sich einen nicht näher definierten Vorteil für die Finalsendung, in der dann der eigentliche "König der Kindsköpfe" gekürt werden soll. Hier wird dann Laura Wontorra durch die Sendung führen.

"Der König der Kindsköpfe" ist eine Eigenentwicklung von RTL, produziert werden die vier Folgen von Constantin Entertainment. Verantwortlich für die Live-Shows sind Nico Rossmann und Cedric Theisen unter der Leitung von Markus Küttner, RTL-Bereichsleitung Unterhaltung/Daytime.