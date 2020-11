Nach den Medientagen München ist vor dem Seriencamp: Die sechste Staffel von Deutschlands größtem Serienfestival geht wie so viele andere Veranstaltungen in diesem Jahr ins Netz und der Startschuss dafür fällt heute. Wie in den Vorjahren besteht das Seriencamp aus einem Festival mit Screenings neuer und besonderer Serienpiloten und der Seriencamp Conference mit Insights zum Serienmarkt und kommenden deutschen Serienproduktionen. Beides findet jetzt im Netz statt - zusammen im Seriencamp Watchroom. Für die Dauer des diesjährigen Seriencamps von 5. bis 22. November 2020 sind nach kostenloser Registrierung im Watchroom mehr als 70 Serienpiloten on demand abrufbar, darunter einige Premieren sowie erstmals frei zugängliche Pilotepisoden von Produktionen, die sonst nur kostenpflichtig zu bekommen sind. Der Startschuss fällt am Donnerstag um 12 Uhr.

Ergänzend zu dem On-Demand-Angebot veranstaltet das Seriencamp auch Live-Streams aus München, die bereits am heutigen Donnerstagnachmittag um 15 Uhr beginnen. DWDL.de präsentiert wie schon in den Vorjahren "Work in Progress" - die größte Plattform für erste Eindrücke neuer deutscher Serienproduktionen, moderiert von DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath. Mit einigen Trailer-Premieren und Live-Gesprächen mit den Kreativ-Teams werden neue deutsche Serien-Projekte in den Mittelpunkt stellt. Am Donnerstag ab 15 Uhr geht es um "Herzogpark" (Letterbox für TVNow), "Das Geheimnis des Totenwaldes" (Bavaria Fiction für NDR) und "Katakomben" (Neuesuper für Hoyn). Am Freitag um 15 Uhr stehen "The Mopes" (UFA Fiction für TNT Comedy) und "Unbroken" (Network Movie für ZDFneo) im Mittelpunkt.

Jetzt registrieren fürs Seriencamp 2020 Kostenlos: Serien auf Abruf und "Work in Progress" live

Zuvor feiert am Donnerstagabend "Spy City" seine Weltpremiere im Seriencamp-Livestream. Die von Odeon Fiction für Magenta TV und ZDF produzierte Spionageserie ZDF ist ab Anfang Dezember beim TV-Angebot der Telekom verfügbar, vorab exklusiv beim Seriencamp. In den Hauptrollen sind neben Dominic Cooper ("Preacher") die Schauspielkolleginnen Leonie Benesch ("Babylon Berlin“) und Johanna Wokalek („Die Päpstin“) zu sehen. Im Anschluss an die Premiere der ersten von sechs Folgen folgt ein Q&A u.a. mit Dominic Cooper. Weitere Livestreams - Fan-Abende, Case Studies und Schwerpunkte auf einzelnen TV-Märkten - ergänzen das Programm am Donnerstag, Freitag und Samstag. Die auf Abruf verfügbaren Serien-Piloten bleiben darüber hinaus bis zum 22. November online.

Vom 11. bis 25. November läuft der im Rahmen des Seriencamp veranstaltete Pitchpool. Der kostenpflichtige Teil des Seriencamp bringt Sender, Produzenten und Distributoren mit der kreativen Community zusammen und baut aus, was das Seriencamp seit zwei Jahren vor Ort stark ausgebaut hat: Den Ideen-Austausch ganz am Anfang dessen, was vielleicht der nächste große Serienhit werden könnte. In den vergangenen Monaten konnten Kreative dafür ihre Serien-Pitches einreichen. Main Partners des Seriencamps 2020 sind Magenta TV, Prime Video, Telepool, FFF Bayern und das Bayerische Staatsministerium für Digitales. Das Medienmagazin DWDL.de ist erneut Premium Partner.