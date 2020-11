Schon im September berichteten wir, dass der SWR die Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk vom Radio auch aufs Fernsehen ausdehnt und an zwei neuen Formaten arbeitet, von denen das eine noch in diesem Jahr auf Sendung gehen soll. Aus dem Arbeitstitel "2020 - Die Show" ist nun "Gottschalk holt's nach" geworden. Zu sehen gibt es die Sendung kurz vor Weihnachten, genauer gesagt am Montag, 21. Dezember um 20:15 Uhr.

In der Sendung soll ein Teil von dem nachgeholt werden, was in diesem Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden konnte. So begrüßt Gottschalk etwa Alexander Klaws, der eigentlich den Winnetou bei den Karl-May-Festspielen hätte spielen sollen und nun im Studio echtes Wildwest-Gefühl verbreiten soll. Die 13-jährige Lilly Stoephasius und der 19-jährige Tyler Edtmayer, Deutsche Meisterin und Deutscher Meister im Skateboarden, holen bei Gottschalk ihre Olympia-Kür nach - ihre Disziplin wäre in diesem Jahr erstmals olympisch gewesen. Jens Spahn holt den "Tag der offenen Tür der Bundesregierung" nach, auch ein Jodel-Wettstreit, der in Clausthal-Zellerfeld hätte stattfinden sollen, wird noch nachgeholt. Und dazu wird's emotional, wenn Hochzeitspaare und Menschen, die in Fernbeziehungen leben, von ihren geplatzten Träumen erzählen - und "so manche Überraschung" erleben sollen.

"Einen Abend ist alles so, wie wir es uns zu Jahresbeginn gewünscht haben", beschreibt die ARD die Show - allerdings gilt das nur bis 22:45 Uhr. Danach holen nämlich nicht nur die anschließenden "Tagesthemen" zurück in die Realität, sondern auch noch der ARD-Jahresrückblick 2020, der ab 23 Uhr ausgestrahlt wird.