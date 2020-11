am 06.11.2020 - 17:13 Uhr

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden könnte an diesem Freitag entschieden werden - zumindest vorerst. Weil die Auszählung der Stimmen derart spannend ist, sind für diesen Freitag weitere Sondersendungen zur Entscheidung im US-Wahlkampf geplant.

So wird das ZDF um 19:20 Uhr mit einem 15-minütigen "ZDF spezial" unter dem Titel "Trump oder Biden? - Showdown in den USA" auf Sendung gehen. Die weiteren Sendungen verschieben sich dadurch um zehn Minuten - auch das neue "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann beginnt damit am späten Abend etwas später als ursprünglich geplant. Moderiert wird das "ZDF spezial" von Matthias Fornoff.

Um 20:15 Uhr zieht dann auch Das Erste mit einem "Brennpunkt" nach. Wie schon am Abend zuvor moderiert Andreas Cichowicz wieder eine 15-minütige Sondersendung über den "Kampf ums Weiße Haus". Bereits am Donnerstag war der "Brennpunkt" sehr gefragt: Mehr als acht Milliionen Zuschauer machten ihn zur meistgesehenen Sendung des Tages (DWDL.de berichtete). Da liegt es nahe, auch am Freitag noch einmal nachzulegen.

Diesmal ist der "Brennpunkt" jedoch nicht ohne Konkurrenz, denn RTL hat ebenfalls für 20:15 Uhr ein "RTL aktuell Spezial" mit Peter Kloeppel angekündigt. In der 15-minütigen Sondersendung Geplant sind Schalten mit dem Amerika-Experten Erik Kirschbaum sowie zu Reportern und Korrespondenten in den USA, die ein aktuelles Stimmungsbild rund um die Wahl geben. "Ninja Warrior Germany" verschiebt sich auf 20:30 Uhr, das "Nachtjournal" beginnt erst um 0:15 Uhr.