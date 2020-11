Bis zum Start der neuen Staffel von "Jerks" müssen sich Fans der Serie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim noch bis zum kommenden Jahr gedulden. Doch zumindest eine weihnachtliche Doppelfolge wird es in diesem Jahr noch bei Joyn zu sehen geben. Nun steht auch fest, wann diese den Weg auf die Plattform finden: Wie der Streamingdienst gegenüber DWDL.de bestätigt hat, geht diese am 23. Dezember an den Start - also gerade rechtzeitig zur Bescherung.

In der Doppelfolge soll es jedoch alles andere als besinnlich zugehen. Sie setzt dort an, wo die letzte Staffel endete - und gibt Antworten auf die Frage, was nach dem Partnertausch zwischen den vier Freunden passiert ist. Zugleich bildet die Doppelfolge den Auftakt zur neuen Staffel, die nach Angaben von Joyn jedoch erst ein halbes Jahr später, also im Sommer 2021 zu sehen sein wird. Wann genau, ist bislang nicht bekannt. Auch eine Ausstrahlung bei ProSieben ist erneut geplant.

Produziert wird "Jerks" von Pyjama Productions. Christian Ulmen fungiert nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Regisseur und Produzent der Comedyserie, die damit bereits in die vierte Staffel geht. "Es ist die beste Staffel von allen", kündigte Ulmen schon beim Drehstart an. Zu Weihnachten werden sich die Fans ihr eigenes Bild machen können.