Trauer um Alex Trebek: Der langjährige Moderator der US-Quizshow "Jeopardy!" ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Trebek hatte seine Krebserkrankung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Zwischenzeitlich stand Trebek noch immer für "Jeopardy" vor der Kamera.

Dazwischen informierte er seine Fans immer wieder in Form von Video-Updates über seinen Zustand. Im Juli sprach er in einem Interview mit der "New York Times" offen über den Tribut, den die Krank forderte. "Gestern morgen kam meine Frau zu mir und fragte: 'Wie geht es dir?' Und ich sagte: 'Ich habe das Gefühl, ich möchte sterben.' Es war so schlimm", so der Moderator damals.

"Es kommt eine Zeit, wo du deine Entscheidung treffen musst, ob du mit einer so niedrigen Lebensqualität weitermachen willst oder ob du nur in die nächste Stufe erreichen möchtest. Es stört mich überhaupt nicht", sagte Trebek weiter. Er teilte der Zeitung zugleich mit, die Behandlung abzubrechen, sollte sie nicht mehr anschlagen.

Alex Trebek war das Gesicht von "Jeopardy!" seit 1984. Fünf Mal gewann er seither einen Daytime Emmy Award, 2011 wurde er zudem von der National Academy of Television Arts and Sciences mit einem Lifetimes Achievement Award ausgezeichnet. Auch in mehreren Spielfilmen war Trebek immer wieder in Cameo-Auftritten zu sehen.

Seine Erkrankung hatte er im vorigen Jahr öffentlich gemacht und erklärt, weiter vor der Kamera stehen zu wollen. Aus einem einfachen Grund: "In meinem Vertrag ist festgeschrieben, dass ich 'Jeopardy!' noch drei Jahre lang moderieren muss."