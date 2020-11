Nachdem das "Sommerhaus der Stars" bei RTL schon seit einigen Jahren für hohe Quoten bei RTL sorgt, ist man in Köln auf den Geschmack gekommen und macht jetzt ein weiteres Paar-Format - diesmal für den Streamingdienst TVNow. Unter dem aus unerfindlichen Gründen mit Hashtag versehenen Titel "#CoupleChallange - Das stärkste Team gewinnt" zeigt TVNow die neue Sendung ab dem 8. Dezember jeweils dienstags.

Es handelt sich dabei um eine Eigenentwicklung der Produktionsfirma RTL Studios für TVNow, von der zunächst zehn Folgen entstanden sind. Neben vier Pärchen-Teams werden auch drei Freunde-Teams mit dabei sein, um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro zu erspielen. Einige von ihnen, so heißt es, haben bereits TV-Erfahrung, andere sind bislang vor allem durch ihre Präsenz in sozialen Netzwerken bekannt.

Mit dabei sind das Pärchen-Team Marcel Dähne (YouTube-Channel "KsFreakWhatElse") & Lisa Weinberger, das Freunde-Team Martin Angelo & Dominic Smith (beide bekannt aus "Prince Charming"), das Pärchen-Team Christina Dimitriou ("Temptation Island", "Ex on the Beach") & Aleks Petrovic ("Love Island", "Are you the one", "Ex on the Beach"), das Freundinnen-Team Anna Orlova ("Take me out") & Tatiana Corrado Rahimkhan (beide bekannt von TikTok), das Pärchen-Team Siria Campanozzi & Davide Tolone (beide bekannt aus "Temptation Island"), das Pärchen-Team Daniele Negroni ("DSDS", "Ich bin ein Star") & Laura Steinert sowie das Freundinnen-Team Melody Haase ("DSDS", "Adam sucht Eva") & Xenia Prinzessin von Sachsen ("Sommerhaus der Stars").

TVNow verspricht nichts weniger als die "härteste Herausforderung ihres Lebens". Gemeinsam erspielen sich die Teams in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber von nur einem Paar gewonnen werden kann. Vor einem Bergsee verbringen die Kandidaten gemeinsam Tag und Nacht in Glamping-Zelten und müssen dabei im Umgang miteinander einen Mittelweg finden, schließlich sind sie sowohl Teamkameraden und Mitbewohner als auch Konkurrenten.